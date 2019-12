Horizon trifft auf Papier: Einnehmendes Gameplay zu Paper Beast

Éric Chahi ist für seine Arbeiten an Spielen, wie Another World und From Dust bekannt, doch seit einiger Zeit ist er mit einem Abenteuerspiel für die virtuelle Realität beschäftigt. Sein neues Werk heißt Paper Beast und es geht darin darum, eine fremdartige Welt zu erforschen. Das PSVR-Spiel wurde auf Sonys gestriger State of Play demonstriert und konnte einmal mehr mit seinem merkwürdigen Kreaturen-Design entzücken. Paper Beast könnte ein interessanter Titel für Liebhaber der virtuellen Realität sein, sobald es im ersten Quartal 2020 auf der PS4 aufschlägt.

