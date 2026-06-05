Horizon Steel Frontiers wird in der ersten Hälfte des Jahres 2027 gestartet

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Horizon Steel Frontiers, das mit Spannung erwartete MMO basierend auf Guerrilla Games' Horizon-Reihe, hat ein offizielles Veröffentlichungsfenster erhalten. Während einige gehofft hatten, dass das Spiel dieses Jahr erscheinen könnte, wurde das nie offiziell gemacht, weshalb es uns nicht überraschen sollte, dass NCSoft bestätigt hat, dass das Spiel in der ersten Hälfte des Jahres 2027 erscheinen wird.

Über Wccftech wurde dies in der neuesten Investor-Relations-Präsentation von NCSoft bestätigt. Dort bestätigt es, dass Horizon Steel Frontiers das erste Projekt ist, das es voraussichtlich 2027 veröffentlicht, da andere Spiele wie Astrae Oratio und Defect einfach TBD neben ihren Bildern haben. Das Unternehmen wird für die zweite Jahreshälfte noch viele Veröffentlichungen geplant haben, darunter Limit Zero Breakers, Time Takers und Cinder City. Es gibt auch Pläne für einige Spin-off-Spiele und regionale Erweiterungen, aber diese werden wahrscheinlich nicht weltweit veröffentlicht.

Wir sind uns nicht ganz sicher, ob Horizon Steel Frontiers ' Veröffentlichungsfenster darauf hinweist, wann es global erscheinen wird oder nur in Korea, aber das MMO steht kurz vor der Tür. Horizon Steel Frontiers, der 2027 erscheint, gibt uns eine kleine Pause zwischen dem anderen Online-Horizon-Erlebnis, Horizon Hunters Gathering. Steel Frontiers wird zum Start für PC, iOS und Android verfügbar sein. PS5-Spieler wollen das Spiel verzweifelt, aber die Entscheidung liegt nicht in ihrer Hand.