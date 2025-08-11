Horizon-Klon Light of Motiram aktualisiert Steam-Seite inmitten einer Urheberrechtsklage von Sony

HQ

Als Tencent der Welt ursprünglich Polaris Quest 's Light of Motiram präsentierte, dauerte es nicht lange, bis die Leute den Trailer bemerkten und die Bilder ein Bild malten, das Guerrilla 's Horizon aus voller Kehle schrie. Tatsächlich schrieben viele dem Spiel zu, dass es sich um einen ziemlich schamlosen Klon der PlayStation-Abenteuerserie handelte, was auch Sony als Grund zur Besorgnis sah und schließlich eine Klage wegen Urheberrechtsverletzung gegen Tencent wegen des Spiels einleitete.

Während dieser Rechtsstreit noch im Gange ist, versucht Tencent, seine Spuren ein wenig zu verwischen, da die Steam-Seite für Light of Motiram jetzt mit einer frischen Reihe von Bildern aktualisiert wurde, die nicht so ungeheuerlich wie eine Kopie von Horizon aussehen. Es gibt immer noch viele Ähnlichkeiten, vor allem in Bezug auf den Kunststil und das Thema, aber die Bilder zeigen einige andere Aktivitäten, die Horizon nicht bietet, wie z.B. eine Art Segelflugrennen.

Das Haupttitelbild auf der Steam -Seite wurde sogar ausgetauscht, um den Charakter zu entfernen, der eine vergleichbare Kopie von Aloy zu sein schien, und ihn stattdessen durch einen Roboterpinguin und ein Schwein zu ersetzen.

Tencent hat sich nicht zu den Änderungen an der Steam Light of Motiram -Seite von geäußert, aber sogar viele der Beschreibungen wurden ebenfalls angepasst, was nun darauf hindeutet, dass das Spiel einen größeren Fokus auf Survival und Crafting legen wird, während es immer noch Kämpfe mit riesigen Mecha-Tieren bietet.