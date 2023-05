Horizon, God of War, Ghost of Tsushima, The Last of Us und Ratchet &; Clank Crossover mit Destiny 2

HQ

Season of the Deep hat jetzt in Destiny 2: Lightfall begonnen, was bedeutet, dass die Spieler einen neuen saisonalen Erzählbogen erkunden können, zusammen mit einer neuen Aktivität und neuen Waffen und Rüstungsteilen, die sie jagen und plündern können. Während ihr im Trailer unten einen Vorgeschmack darauf bekommen könnt, was diese Saison bieten wird, hat Bungie in dieser Saison auch eine neue Zusammenarbeit zu Destiny 2 gebracht.

Nach Epic Games, Assassin's Creed und mehr sind jetzt mehrere ikonische PlayStation-Marken als kosmetische Inhalte in Destiny 2 enthalten. Die PlayStation X Destiny Collaboration sieht nicht nur die Horizon, God of War, and Ghost of Tsushima-Serie ihren Weg in den Science-Fiction-Titel als Rüstungsschmuck für die Hunter, Titan, and Warlock , aber es gibt auch Ratchet & Clank and The Last of Us als zusätzliche kosmetische Gegenstände für Waffen und als Emotes.

Bei einer solchen Auswahl an Inhalten, die Sie sich ansehen können, sehen Sie sich den Trailer zur Zusammenarbeit unten an.