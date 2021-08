HQ

Guerrilla Games hat soeben offiziell bestätigt, was viele Menschen seit Monaten vermuten. Horizon Forbidden West wird erst kommendes Jahr erscheinen, genauer gesagt am 18. Februar. Die Pandemie und die hohen Ansprüche der Entwickler haben die Produktion hinausgezögert, hieß es im Livestream. Als kleine Entschädigung wurde bekanntgegeben, dass die PS4-Version von Horizon: Zero Dawn ab sofort auf der PS5 mit 60 Bildern pro Sekunde abgespielt werden kann.