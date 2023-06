Horizon Forbidden West und The Last of Us: Part II kosteten Sony über 200 Millionen US-Dollar

HQ

Sony hat die Kosten für zwei aktuelle PlayStation-Exklusivtitel in einem neuen Dokument bekannt gegeben, das im Rahmen des laufenden FTC-Prozesses über die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft gezeigt wurde.

Diese Informationen sollten geschwärzt werden, aber der Versuch, dies zu tun, war ein schlechter, und wie Tom Warren auf Twitter gezeigt hat, ist es immer noch ziemlich einfach, die Geheimnisse hinter dem Dokument zu erkennen, wo wir die Entwicklungskosten von Horizon Forbidden West und The Last of Us: Part II sehen können.

Die Entwicklung von Horizon Forbidden West begann 2017 und war 2022 abgeschlossen, aber zu diesem Zeitpunkt hatte es Sony 212 Millionen US-Dollar gekostet. Die Entwicklung von The Last of Us: Part II begann 2014 und wurde 2020 abgeschlossen und kostete das Unternehmen noch mehr atemberaubende 220 Millionen US-Dollar.

"Die Entwicklung und Produktion von AAA-Spielen kostet oft über 100 Millionen US-Dollar, erfordert Hunderte oder Tausende von Entwicklern und dauert Jahre." Sony behauptet. Hoffentlich dient dies als Beweis für die Fans, die AAA-Spiele sehen wollen, die in einem Zeitraum von 12 Monaten erstellt wurden, dass dies einfach nicht möglich ist, und wie Xbox vor kurzem erklärte, nehmen Spiele heutzutage einfach einen guten Teil der Zeit in Anspruch.