Horizon Forbidden West und Sackboy: A Big Adventure auch auf PS4 spielbar

Microsoft erhielt einige Kritik von Spielern, als sie ankündigten, dass die meisten ihrer eigenen Xbox-Series-Spiele in Zukunft auf der aktuellen Konsolengeneration (Xbox One) veröffentlicht werden. Die Leute befürchteten, dass die Entwickler allzu ambitionierte Vorhaben vermeiden würden, um die alte Hardware ebenfalls unterstützen zu können. Jetzt hat Sony eine ähnliche Strategie vorgelegt und es trifft ausgerechnet Horizon Forbidden West (sowie Sackboy: A Big Adventure).

In einem langen Artikel auf dem Playstation-Blog wurden beide Spiele als Cross-Gen-Titel bezeichnet, die sowohl für Playstation 5, als auch auf Playstation 4 erscheinen werden. Dadurch werden die Titel zwar ohne Zweifel ein größeres Publikum erreichen, doch gerade beim neuen Open-World-Spiel von Guerilla darf man sich fragen, ob die technischen Ambitionen des Projekts unter der gleichzeitigen Entwicklung an zwei Konsolensystemen nicht leiden mussten. Zumindest wenn die Niederländer aus der Next-Gen-Hardware mehr herausholen wollen, als ein hochskaliertes Horizon: Zero Dawn.