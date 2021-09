Horizon Forbidden West: Sony bietet Upgrade von PS4- auf PS5-Version nun doch an

HQ

Guerrilla Games und Playstation Studios haben viel Kritik einstecken müssen, nachdem sie letzte Woche den Vorverkauf von Horizon Forbidden West starteten. Die Spieler wurden aufgefordert, eine der teuersten Editionen des Spiels zu kaufen, sofern sie das Action-Abenteuer sowohl auf PS4 als auch auf PS5 spielen wollten. Eine nachträgliche Upgrade-Möglichkeit für das Playstation-4-Spiel wurde nicht angeboten, was entsprechenden Aufschrei nach sich zog. Der scheint diesmal zumindest nicht auf taube Ohren gestoßen zu sein.

In einer kurzen Meldung erklärt CEO Jim Ryan, dass die Standard-PS4-Version von Horizon Forbidden West nun auch ein kostenloses PS5-Upgrade einschließt: „Letztes Jahr haben wir uns verpflichtet, kostenlose Upgrades für unsere generationsübergreifenden Launch-Titel bereitzustellen, darunter auch Horizon Forbidden West. Obwohl die [...] Auswirkungen der Pandemie [Horizon] Forbidden West aus dem ursprünglich geplanten Startfenster verdrängt haben, werden wir zu unserem Angebot stehen: Spieler, die Horizon Forbidden West auf der Playstation 4 kaufen, können kostenlos auf die Playstation-5-Version upgraden."

Ryan stellt außerdem klar, dass Playstation-exklusive Produktionen in Zukunft generell Upgrade-Möglichkeiten zulassen werden - diese werden allerdings etwas kosten: „Ich möchte heute auch bestätigen, dass in Zukunft exklusive Playstation-Generationstitel (neu auf PS4 und PS5 veröffentlicht) - sowohl digital als auch physisch - eine digitale Upgrade-Option im Wert von 10 [Euro] von PS4 auf PS5 bieten werden. Das gilt auch für das nächste God of War und Gran Turismo 7, sowie für alle anderen exklusiven, generationsübergreifenden PS4- und PS5-Titel, die von Sony Interactive Entertainment veröffentlicht werden."

Horizon Forbidden West wird also eine Ausnahme sein, doch die Zahlung von 10 Euro ist schon etwas fairer als der 20-Euro+-Aufpreis.