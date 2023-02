Horizon Forbidden West, Resident Evil 7 und Borderlands 3 treten PlayStation Plus bei

HQ

Der gute, alte Billbil-kun hat heute wie üblich die Überraschung verdorben, indem er enthüllte, dass erstaunliche Spiele wie Horizon Forbidden West und Resident Evil 7: Biohazard nächste Woche zu PlayStation Plus Extra kommen werden, also schien es, als würde Sony ein unglaubliches Line-up liefern. Es stellt sich heraus, dass es sogar besser ist als erwartet.

Sony hat offiziell angekündigt, dass die Spiele am 21. Februar PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium beitreten, und es gibt mindestens neun Spiele, die ich wärmstens empfehlen kann. Schauen Sie sich das an:

PlayStation Plus Extra-Spiele:





Ace Combat 7: Skies Unknown



Borderlands 3



Earth Defense Force 5



Horizon Forbidden West



I am Setsuna



Lost Sphear



Oninaki



Outriders



Resident Evil 7: Biohazard



Scarlet Nexus



Tekken 7



The Forgotten City



The Quarry



PlayStation Plus Premium-Spiele: