In einem kleinen Video zeigt uns Sony diese Woche neue Feinde und Umgebungen, die Fans ab dem 18. Februar in Horizon Forbidden West genauer unter die Lupen nehmen können. Wir sehen vielfältige Kampfarenen, in denen Aloy gegen Menschen und mechanische Dinosaurier kämpfen wird, und jede Menge unterschiedlicher Kostüme, die sie im Spiel findet.

Quelle: Playstation Blog.