Horizon Forbidden West hat sich besser verkauft, als viele dachten

Guerrilla muss sich verflucht gefühlt haben, als Horizon Forbidden West den gleichen Glauben wie Horizon: Zero Dawn erlitt, indem es eine Woche vor Elden Ring auf den Markt kam (das Original kam weniger als eine Woche vor The Legend of Zelda: Breath of the Wild heraus) und daher schnell im Schatten von FromSoftwares fabelhaftem Spiel verschwand. Dies und die Tatsache, dass Sony in Bezug auf Spielerzahlen und dergleichen sehr ruhig war, ließ viele glauben, dass Aloys zweites Abenteuer die Erwartungen des japanischen Unternehmens nicht erfüllt hatte. Vielleicht hat es das, aber es ist weit davon entfernt, ein Misserfolg zu sein.

Denn Guerrilla verrät, dass Horizon Forbidden West mehr als 8,4 Millionen Exemplare verkauft hat. Das bedeutet, dass es bei weitem nicht so erfolgreich ist wie die 11 Millionen von God of War: Ragnarök in weniger als vier Monaten, aber es könnte nach ungefähr zwei Jahren kurz davor stehen, die 10 Millionen von The Last of Us: Part II zu erreichen.

Das Studio gibt außerdem an, dass das Horizon-Franchise insgesamt mehr als 32,7 Millionen Mal verkauft wurde. Was dies noch beeindruckender macht, ist, dass die Anzahl der Spieler deutlich höher ist, da die 32,7 Millionen nicht die Leute enthalten, die es im Rahmen von PlayStation Plus und der Play at Home-Initiative genießen. Kein Wunder, dass wir in ein paar Jahren einen dritten Horizon bekommen, auch wenn das wahrscheinlich bedeutet, dass The Elder Scrolls VI oder so etwas daneben erscheinen wird ...