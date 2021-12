Horizon Forbidden West erhält Altersfreigabe in den USA

HQ

Das Open-World-Abenteuer Horizon Forbidden West von Guerilla Games hat eine Altersfreigabe von der Organisation ESRB (dem amerikanischen Pendent zur USK) erhalten. Genau wie Horizon: Zero Dawn hat die Fortsetzung ein T-Rating erhalten und ist in den Augen der Behörde somit für Jugendliche geeignet. Nutzer sollten "Blut, Schimpfwörter, den Gebrauch von Alkohol und Gewalt" erwarten, sobald das Spiel am 18. Februar erscheint. Wer die Entscheidungsprozesse der ESRB nachvollziehen will, findet hinter diesem Link eine ausführliche Erklärung.

Quelle: Gamingbolt.