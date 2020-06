Horizon: Forbidden West bringt Aloy voraussichtlich 2021 zurück

Guerilla Games veröffentlichten am Abend ein Entwicklertagebuch für Horizon: Forbidden West, in dem wir ein paar neue Details zur Fortsetzung von Horizon: Zero Dawn erhalten haben. Das Studio bestätigte in diesem Video, dass ihr nächstes Spiel 2021 (bisher ohne Quartalsangabe) exklusiv für die PS5 veröffentlicht wird und definiert anschließend noch einmal genauer, was Forbidden West konkret bedeutet. Anscheinend wird Aloy von Utah in den USA nach Westen zum Pazifik geführt.

Außerdem wurde festgehalten, dass Horizon: Forbidden West "keine Ladezeiten" haben werde, selbst die Schnellreise soll wohl fast augenblicklich geschehen. Die Spielkarte sei zudem "etwas größer" als die des ersten Spiels und wie bereits in der ersten Präsentation zu sehen war, dürft ihr euch auf nasse Sequenzen in Unterwasserzonen einstellen - Aloy kann nämlich richtig schwimmen.