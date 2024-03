Horizon: Call of the Mountain-Studio Firesprite leidet unter toxischer Arbeitskultur

HQ

Anfang dieser Woche berichteten wir, dass Sony rund 900 Mitarbeiter von PlayStation entlassen wird. Einige Studios wurden härter getroffen als andere, wie z.B. das Londoner Studio, das komplett geschlossen war, aber es schien, als wäre niemand sicher.

Eines der Studios, das Mitarbeiter ausbluten lassen sollte, war Firesprite. Laut Eurogamer ging es bei dem in Liverpool ansässigen Studio schon lange vor dieser Woche alles andere als kumpelhaft zu. In den letzten Monaten wurden immer mehr Mitarbeiter entlassen, während Sony andere Entwickler von XDev holte, was als Vetternwirtschaft angesehen wurde.

Darüber hinaus haben Altersdiskriminierung und sexuelle Diskriminierung im Büro zugenommen, und viele haben das Gefühl, dass die ursprüngliche Kultur von Firesprite verschwunden ist. Wir müssen abwarten, ob Sony auf diese Behauptungen reagiert, aber im Moment sieht es nicht gut aus für den Besitzer der PlayStation-Plattform und seine Beziehung zu den britischen Studios.