Horizon Call of the Mountain ist Gold geworden.

Horizons Entwickler Guerrilla Games hat bestätigt, dass der kommende VR-Titel Horizon Call of the Mountain Gold geworden ist, was bedeutet, dass die Arbeit an dem Spiel abgeschlossen ist und dass es bereit ist, ausgeliefert zu werden.

Es mag seltsam erscheinen, dass das Studio gerade erst angekündigt hat, dass das Spiel Gold geworden ist, zumal die PS VR2 in etwas mehr als zwei Wochen erscheinen wird, aber es ist wahrscheinlich, dass nur einige letzte Optimierungen erforderlich waren, um es in einen guten Zustand zu bringen.

Horizon Call of the Mountain scheint das große Spiel zu sein, das mit dem Start der PS VR2 verbunden ist. Bist du aufgeregt, es zu spielen?