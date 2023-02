Horizon Call of the Mountain erhält Launch-Trailer

HQ

Sony hat soeben den Launch-Trailer zu Horizon Call of the Mountain enthüllt, dem PS VR2-exklusiven Set im Horizon-Universum von Guerrilla Games. In nur wenigen Tagen, am 22. Februar, zeigt Horizon Call of the Mountain den Protagonisten der Hauptspielserie.

Aber Aloy wird nur einen Cameo-Auftritt haben, wie es scheint, da sie nur für einen kurzen Moment im Launch-Trailer auftaucht. Stattdessen übernehmen wir dieses Mal die Kontrolle über einen anderen Protagonisten, den in Ungnade gefallenen Schatten-Carja-Soldaten Ryas.

Das Setup ist, dass Maschinen Siedlungen angreifen, und es liegt am Spieler, herauszufinden, was vor sich geht. Viele der legendären Maschinen aus den Horizon-Spielen werden in Call of the Mountain erscheinen, darunter Tallnecks, Sawtooths und ein Bellowback.

Seht euch den Trailer unten an.