In gewisser Weise ist es eine Überraschung, dass Sony so lange gebraucht hat, um eine ihrer bekannten Serien auf VR zu bringen. Der ersten PSVR fehlte die Star-Power von diesen, um Menschen auf die Plattform zu bringen. Vielleicht ist es das, was Sony erkannt hat, da PS VR2 zusammen mit einem brandneuen Nebenabenteuer im Horizon-Universum erscheint. Nein, wir sprechen nicht von einem 30+ Stunden Open-World-Monster (willst du diese wirklich in VR spielen?), und es ist auch keine dieser berüchtigten "VR-Erfahrungen", die in den frühen Jahren von PSVR etwas zu häufig waren.

Aber was ist es dann, wird der neugierige Leser wahrscheinlich fragen. Nun, wie viele andere High-Budget-VR-Spiele (vielleicht sogar AAA) hat Horizon Call of the Mountain eine ähnliche Länge und einen ähnlichen Umfang wie die größten Blockbuster der PS2-Generation. Mit anderen Worten, es ist linear, taktet bei weniger als 10 Stunden und es hält seine Systeme relativ einfach, so dass es sich stattdessen auf die Einführung neuer Tools und Szenarien konzentrieren kann, um die Erfahrung frisch zu halten. Es ist ein VR-Buffet und die größten Klassiker stehen auf der Speisekarte: Pfeil- und Bogenkampf, leichte Erkundung und das Sammeln von Materialien, Handwerk und, wie der Titel andeutet, todesmutiges Bergsteigen.

Es gibt natürlich auch eine Geschichte. Es dreht sich um den ehemaligen Shadow Carja Ryas, der im Austausch für eine Begnadigung auf eine Mission geschickt wird, um seinen Bruder zu finden, der vermisst wird, nachdem er ein mysteriöses Signal verfolgt hat. Es ist ein guter Ausgangspunkt, aber die Geschichte entwickelt sich nie zu etwas wirklich Aufregendem. Zum Teil, weil Ryas sich nie zu einem überzeugenden Charakter entwickelt und die späte Einführung eines ziemlich generischen Bösewichts, dessen Masterplan nicht wirklich Terror auslöst, wie es das Spiel beabsichtigt, der Geschichte auch keinen Gefallen tut. Um die Carjas zentriert zu sein, hilft auch nicht. Ja, wir haben in den Hauptspielen ziemlich viel Zeit mit ihnen verbracht, aber die Stämme von Horizon und die internen und externen Konflikte waren nie der zwingende Teil der Horizon's-Geschichte und hier zeigt es sich.

Ryas' Suche führt uns in erster Linie durch ein unglaublich malerisches Tal und die umliegenden Berge, die zum oben genannten Klettern einladen. Trotzdem war ich überrascht, wie groß der Teil des Spiels Klettern ist. Sie verbringen definitiv mehr Zeit damit, an einem Felsvorsprung zu hängen, als mit den Füßen auf dem Boden. Glücklicherweise würzen Firesprite und Guerrilla das reguläre VR-Klettern mit einer Handvoll Tools, die Sie manuell zusammenbauen und dann frei verwenden können. Zum Beispiel eignet sich die solide und befriedigende Spitzhacke hervorragend zum Erklimmen von Eiswänden, und mit dem von Grab Caster inspirierten Enterhaken können Sie große Lücken überqueren. Nicht alle Tools machen jedoch gleich viel Spaß. Zum Beispiel hat der Grab Caster eine Eingabeverzögerung beim Werfen, was sein Potenzial verdirbt, aber die häufige Einführung neuer Werkzeuge hält das Klettern während der achtstündigen Länge des Spiels fast frisch. Aber nur fast, denn am Ende wird es ein wenig altbacken, auch wenn das System wirklich gut funktioniert.

Die fantastischen Ausblicke sind jedoch etwas, von dem ich nicht müde geworden bin. Mit jedem bewältigten Anstieg eröffnet sich ein neuer fantastischer Blick auf das Tal. Horizon Call of the Mountain ist ohne Zweifel eines der am besten aussehenden VR-Spiele - auch wenn die hervorragende Einführung, bei der Ihre einzige Art der Interaktion darin besteht, sich umzusehen, eine visuelle Qualität hat, die vom "echten Spiel" nicht erreicht wird. Wie bereits erwähnt, spielt der größte Teil des Spiels in einem einzigen Tal, von wo aus Sie die verschiedenen Sehenswürdigkeiten der Level sehen können. Der riesige Metallteufel bietet einen besonders imposanten Anblick von seiner Position auf einem schneebedeckten Gipfel, und die Platzierung der Orte in Sichtweite hat den Effekt, dass sich die Welt zusammenhängender anfühlt.

Wenn die Umgebung ein Highlight ist, sind die Maschinen natürlich ein anderes. Von der ersten atemberaubenden Begegnung mit einem Tallneck, der majestätisch Ihren Weg kreuzt, ohne zu bemerken, dass er Ihr Kanu fast zerquetscht, bis hin zum imposanten Dröhnen eines Thunderjaw, das das Headset zum Beben bringt, sind die Maschinen in VR noch beeindruckender als auf dem Flachbildschirm. Und genau wie in den Hauptspielen sind sie nicht alle feindselig, also entspannen Sie sich und beobachten Sie eine Herde von Grazers. Es ist ein unvergesslicher Anblick.

Es kann jedoch nicht alles Frieden, Liebe und Harmonie sein. Manchmal muss Ryas die aggressiveren Maschinen bis zum Tod bekämpfen. Der Kampf ist kein großer Teil des Spiels, aber er ist immer noch eines der Schlüsselelemente. Im Kampf kannst du dich nicht frei bewegen, sondern nur links oder rechts im Kreis. Auf der einen Seite fühlt es sich etwas restriktiv an, aber das System hat den Vorteil, dass Sie mit Ihrem Bogen oder Ihrer Schleuder richtig zielen und feindlichen Angriffen ausweichen können. Dies führt zu einigen unterhaltsamen Begegnungen, bei denen Sie häufig zwischen den Pfeiltypen wechseln, um das Blatt zu wenden. Gegen besonders herausfordernde Gegner wie die Thunderjaw bestand meine Strategie darin, sie mit den Eisbomben der Schleuder einzufrieren und dann zu Präzisionspfeilen zu wechseln, um den schwachen Teilen der außer Gefecht gesetzten Maschine maximalen Schaden zuzufügen. Das Abfeuern von Bogen und Schlinge aktiviert die adaptiven Auslöser und das haptische Feedback, was den einfachen Akt, einen Pfeil aus Ihrem Rücken zu ziehen und ihn abzufeuern, zu einem wahren Vergnügen macht. Die Ausweichmechanik funktioniert wie beabsichtigt (ich habe das neuartige und gut funktionierende gestenbasierte System verwendet, bei dem Tastendrücke in Kombination mit verschiedenen Gesten erforderlich sind, aber ein traditionelles Steuerungsschema ist verfügbar und funktioniert auch gut), aber es fehlt an Finesse. Solange man sich bewegt, ist es relativ einfach, eingehenden Angriffen auszuweichen, und ich hätte mir mehr Feinde wie die Scrapper gewünscht, die Angriffe verwenden, unter denen man sich kauern muss, um auszuweichen, da sich ständig nach links oder rechts zu bewegen ein wenig wiederholt.

Es gibt auch Sequenzen - sowohl zu Fuß als auch beim Klettern - wo das Vorbeischleichen an den Maschinen die beste Option ist. In einer gut ausgeführten Sequenz zu Beginn des Spiels versteckst du dich hinter baumelnden Karren in einer verlassenen Mine und wartest auf den richtigen Zeitpunkt, um zum nächsten Versteck zu klettern. Mehr dieser Sequenzen wären eine willkommene Ergänzung gewesen, besonders zu Fuß, da dieser Aspekt des Spiels am schwächsten ist. In den Momenten zu Fuß, in denen Ryas nicht kämpft, geht es normalerweise darum, dich zum nächsten Aufstieg oder Kampfszenario zu transportieren. Um fair zu sein, gibt es einige leichte Erkundungen, bei denen Sie nach Sammelobjekten, Rüstungsteilen und Gegenständen suchen, um spezielle Pfeile herzustellen, aber dieser Teil des Spiels hätte etwas mehr Sorgfalt erhalten können.

Im Allgemeinen fehlt Horizon Call of the Mountain die zusätzliche Schicht an Politur, die typischerweise mit Sonys First-Party-Titeln verbunden ist. Ryas bleiben manchmal an der Vegetation hängen, und Texturen in seiner Nähe laden manchmal zu langsam. Schlimmer noch, die Bearbeitung zwischen den Levels fühlt sich ungeschickt an, wenn sie plötzlich zu schwarz wird, und die Art und Weise, wie die Kamera beim Betreten eines Kampfabschnitts zurückgesetzt wird, ist ebenso erschütternd. Dadurch fühlen sich die verschiedenen Teile etwas unzusammenhängend an, was leider das ansonsten hervorragende Eintauchen unterbricht, das durch die üppigen Umgebungen und die überzeugende Punktzahl entsteht.

Auf diese Weise ist das Ganze am Ende weniger als die Summe seiner Teile. Ich habe viele gute Dinge über die Grafik, den Sound, das Klettern und den Kampf zu sagen, aber sie werden durch eine generische Geschichte, ungekochte Fußabschnitte und ein Paket, das nicht ganz zusammenhängend zusammenkommt, verraten. Horizon Call of the Mountain präsentiert Sonys glänzende neue Hardware sehr gut und nimmt Sie mit auf eine unterhaltsame und abwechslungsreiche Reise durch die weniger bekannten Teile des Horizon-Universums, aber es ist kein Systemverkäufer.