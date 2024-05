Horizon: An American Saga erhält 10-minütige Standing Ovations in Cannes, bevor er als verdorben bezeichnet wird

HQ

Es scheint, als ob Kritiker, Filmfans und Branchenprofis wegen Kevin Costners kommendem Western-Epos Horizon: An American Saga in einer Sackgasse stecken. Auf der einen Seite erhielt der Film während der Premiere in Cannes am Wochenende laut People eine mega 10-minütige Standing Ovation, aber die Rotten Tomatoes-Bewertung für den Film erzählt eine andere Geschichte.

Derzeit, mit fünf Rezensionen, liegt Horizon bei einer Kritikerwertung von 20%. Zugegeben, das bedeutet, dass nur eine von fünf Kritiken ihn als überdurchschnittlich ansieht, und nicht, dass der Film zum Beispiel eine 2/10 hat. Dennoch, mit vier Kritiken, die besagen, dass der Film die Landung nicht ganz hält, und nur einer, die positiver ist, zeichnet er nicht das beste Bild von Costners nächster großer Kinoarbeit.

Wir werden mehr wissen, sobald weitere Kritiken veröffentlicht werden und wenn der Film tatsächlich am 28. Juni in die Kinos kommt. Werden Sie es sich ansehen?