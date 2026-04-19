Hori enthüllt elegante Animal Crossing-Accessoires für Switch 2

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Es sieht nicht so aus, als ob bald ein neues Animal Crossing-Spiel in Aussicht steht, zumal Pokémon Pokopia derzeit wie warme Semmeln verkauft wird. Allerdings hat das Spiel kürzlich eine kleine Erweiterung erhalten, wurde für die Switch 2 aktualisiert und die Serie feierte diese Woche ihr 25-jähriges Jubiläum – was uns auch einen Bonus-Gegenstand brachte.

Nun berichtet Siliconera, dass der Zubehörhersteller Hori ebenfalls eine recht umfangreiche Kollektion von Merchandise auf Basis von Animal Crossing plant, darunter zwei Controller. Sie werden am 30. Juni in Japan veröffentlicht, aber ob sie auch in anderen Märkten verfügbar sein werden, ist derzeit unklar. Die Gegenstände basieren auf Celeste und Tom Nook, wobei ersterer komplett lila ist, während letzterer holzfarben ist (und passenderweise DIY genannt wird).

Zusätzlich zu den Controllern gibt es auch Headsets und Switch-2-Aufbewahrungshüllen, und unten kannst du dir einige der Extras ansehen; alle Links, die du brauchst, findest du in Horis X-Beitrag.