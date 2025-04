Hori enthüllt eine tragbare Switch 2-Kamera

HQ

Eines der Features, auf die Nintendo am meisten stolz ist, wenn es um die Switch 2 geht, ist GameChat. Wie der Name schon sagt, handelt es sich um eine Art Online-Chat, bei dem Sie die Leute sehen können, mit denen Sie spielen, und die Kamera auch zum tatsächlichen Spielen verwenden können (ein bisschen wie EyeToy oder Kinect).

Nintendo selbst bietet für die Switch 2 eine offizielle Kamera im gleichen Design wie die Konsole an, aber wir konnten euch bereits verraten, dass Hori mit einer Piranha-Pflanze eine etwas spaßigere und günstigere Alternative hat. Beide sind jedoch dazu gedacht, auf einer ebenen Fläche platziert und mit dem Gerät verbunden zu werden, und sind nicht ideal für tragbare Spiele.

Doch nun stellt sich heraus, dass Hori auch daran gedacht hat. Sie verfügen über eine kleinere Kamera, die speziell für tragbare Spiele entwickelt wurde. Es ist etwas einfacher im Design und nimmt in 480p und 30 Bildern pro Sekunde auf, und in Japan kostet es 4000 Yen (ca. 21 £ / 25 €). Ob es in den Westen kommen wird, muss noch abgehängt werden, aber wir halten es für wahrscheinlich und Sie können es auf der Website von Rakuten nachlesen.