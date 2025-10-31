Hören Sie, wie Bugatti über das Tourbillon-Design spricht

HQ

Das kommende Hypercar Bugatti Tourbillon ist natürlich kein schlechter Aufbau, im Gegenteil, ein echtes Performance-Biest, das einen von Cosworth handgefertigten V16-Motor und so viel Leistung hat, dass es wahrscheinlich fast jedem einen Schrecken einjagen wird. Bugatti hat einen neuen Videoclip hochgeladen, um den Tag zu feiern, an dem sie über ihre neue Designsprache sprechen, und das solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

"Das war das Ziel, als Jan Schmid, Chief Exterior Designer bei BUGATTI, und sein Team mit der Gestaltung der TOURBILLON begannen. Die Herausforderung bestand darin, die perfekte Balance zwischen der Ehrung des Erbes und der Führung der Marke in ein neues Zeitalter zu finden. Begleiten Sie Jan Schmid in der neuesten Folge von 'A New Era', um zu erfahren, was es braucht, um ein neues Hypercar für BUGATTI zu entwerfen und wie diese kreative Reise eine Vielzahl faszinierender Details im atemberaubenden TOURBILLON inspiriert hat."

