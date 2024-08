Hören Sie sich den Titelsong zu The Fantastic Four: First Steps an

HQ

Michael Giacchino war in der Vergangenheit sehr großzügig mit der Musik für seine kommenden Filme, darunter The Batman. Nun hat Giacchino auch die Musik für das kommende The Fantastic Four: First Steps gezeigt. Es war während der Disney D23 Expo, als er die Bühne betrat und den Titelsong für Marvels vielleicht beliebtestes vierköpfiges Ensemble enthüllte, und er klingt sicherlich im Einklang mit dem, was wir zuvor von dem Film gesehen haben, und hat starke 60er-Jahre-Vibes.

