Hören Sie sich den Soundtrack Creature Commandos auf Spotify an

Wenn es eine Tendenz gibt, die James Gunn-Projekte oft aufweisen, dann ist es ein eingängiger und herausragender Soundtrack. Wir haben das in Suicide Squad und Guardians of the Galaxy gesehen, und es wird eindeutig auch in der Zukunft der DC Universe eine sehr wichtige Rolle spielen.

Wir sagen das, weil Gunn zwar nicht bei Creature Commandos Regie geführt hat, der Zeichentrickserie auf Max, die das DCU offiziell eröffnet, aber die Serie hat einen Soundtrack, den Sie wahrscheinlich nicht verpassen sollten. Tatsächlich können Sie die Musik aus der Serie jetzt sogar unterwegs hören, da sie auf Spotify als Teil einer Playlist debütiert, die wöchentlich aktualisiert wird, wenn neue Folgen eintreffen.

Gunn bestätigte dies auf X und erklärte: "Die offizielle Playlist von #CreatureCommandos ist jetzt live auf Spotify. Die Musik der ersten beiden Episoden (die morgen ausgestrahlt werden) ist jetzt verfügbar und wird wöchentlich aktualisiert."

Er hat auch einen Link zur Spotify-Playlist bereitgestellt, falls Sie sich den Soundtrack anhören möchten.