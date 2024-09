Hören sie auf Ihre Worship ?

HQ

Chasing Rats hat einen Gameplay-Trailer für ihr kommendes Kult-Simulatorspiel Worship veröffentlicht.

Ich gehe davon aus, dass es für sie schwierig sein wird, den Durchbruch zu schaffen, angesichts des massiven Erfolgs von Cult of the Lamb, aber Worship hat ein paar Tricks im Ärmel - mein Favorit sind die Blutzauber, die Farbe in die Schwarz-Weiß-Welt bringen:

HQ

Ich denke definitiv, dass es zwischen all den Feinden, den verschiedenen Zauberklassen und der allgemeinen Ästhetik des Spiels etwas Neues und wirklich Cooles gibt. Was denkst du? Fällt Ihnen Worship ins Auge oder springt es nur auf die Rockschöße von CotL ?