Horde-Modus auf Friedhof fordert The Walking Dead: Saint & Sinners heraus

Wenn es eine Zombie-Apokalypse gibt und die Untoten aus dem Boden sprießen, wo kann man die endgültige Schlacht wohl am besten arrangieren? Na auf einem Friedhof, denn genau dort werden uns Skybound Entertainment und Skydance Interactive als Nächstes um unser VR-Überleben in The Walking Dead: Saints & Sinners kämpfen lassen. Während der Online-Präsentation UploadVR 2020 wurde dieser neue Spielmodus namens "The Trial" als wichtigste Ergänzung des neuesten Updates vorgestellt. Es geht im Kern darum, Wellen von Zombies wieder und wieder zu töten, indem wir reguläre Waffen und ein neu hinzugefügtes Katana zum Filetieren der Feinde nutzen.

Außerdem wurden neue Gore-Animationen und Finisher eingeführt, die wir euch am liebsten nicht zeigen würden. Das Meatgrinder-Update gelangen außerdem neue Schwierigkeitsoptionen für die Kampagne hinzu, damit die Spieler zeigen können, wie lange sie überleben können. All das wird im Juli auf den Virtual-Reality-Plattformen von Oculus, Steam oder via Playstation VR verfügbar sein. Mehr Infos zum Spiel verrät euch Kalle liebend gerne in seiner VR-Kritik.