Horde und Allianz bereiten sich darauf vor, die Mutter aller Kriege in World of Warcraft: The War Within zu führen

Einen Monat vor dem Beginn der Erkundung des möglichen Endes der Geschichte von World of Warcraft: The Worldsoul Saga in "The War Within" heizt Blizzard das Feuer der Kriegsschmieden weiter an, das die Spieler in die unterirdische Region Khaz Algar führen wird. Wir wissen, dass es viele großartige Charaktere aus der WoW-Geschichte gibt, die für dieses Kapitel zurückkehren, und dass es noch viele andere geben wird, die noch enthüllt werden müssen.

Und sie alle bereiten sich auf die große Schlacht vor, sei es um Magie oder um den Stahl der Waffen. Schaut euch unten die neue filmische Zwischensequenz namens "Shadows Beneath" an und verpasst nicht unser vollständiges Interview über The War Within mit seinen Entwicklungsköpfen und unseren Eindrücken aus unserem frühen Spieldurchlauf.