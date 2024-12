Hör auf mit dem, was du tust! The Witcher Monopoly ist real und du kannst dir heute ein Set schnappen

HQ

Es gibt heutzutage so viele einzigartige Monopoly Kollaborationen auf der ganzen Welt, dass es ehrlich gesagt schwer ist, sie im Auge zu behalten. Der neueste Teil der Reihe nimmt jedoch die Fantasy-Welt von Andrzej Sapkowski ins Visier, da The Witcher an das zeitlose Brettspielformat angepasst wurde.

Das ist richtig, ein The Witcher Monopoly -Set wurde vorgestellt und es ist ab heute tatsächlich in Großbritannien, Polen und Australien/Neuseeland erhältlich. Was die Funktionsweise dieses Spiels angeht und sich in die Welt von The Witcher einfügt, fügt die Synopsis hinzu:

"Manchmal gibt es Monster, manchmal gibt es Geld. Selten beides. Wirf deinem Hexer eine Münze zu und schließe dich der Jagd nach dem Sieg in MONOPOLY: The Witcher an! Bereise den Kontinent in dieser fantastischen Version des klassischen Spiels, um bekannte Monster aus der beliebten Videospiel-Franchise zu kaufen, zu verkaufen und zu handeln, wie z. B. Bruxa, Crone, Leshen und mehr. Begehrt einen von sechs magischen Gegenstandsmarken, wie z. B. den Kristallschädel oder das Flammende Buch, und errichtet Häuser und Herrenhäuser rund um das Spielfeld. Nutze ungeplante Gesetze der Überraschung und lässige Kopfgeldkarten, um deine Herausforderer in den Bankrott zu treiben und der letzte Spieler mit einer Kronenwährung zu sein, der gewinnt!"

Das Spiel ist für 2-6 Personen ausgelegt und enthält sechs Metallplättchen, die von der Welt von The Witcher inspiriert sind, darunter Kaer Mohren, Roach on Roof, Crystal Skull, Leshen, Fiend und Crone. Es enthält Illustrationen der berühmten Charaktere, die auf der Adaption der Buchreihe von CD Projekt Red basieren, und wie man es von einem Produkt von The Witcher erwarten würde, hat es eine harte 18+ Bewertung.

Sie können sich noch heute ein Exemplar schnappen, indem Sie Winning Moves besuchen, wo es jetzt für 27,99 £ und normalerweise für 34,99 £ erhältlich ist.