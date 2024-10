Hör auf mit dem, was du tust! Studiocanal hat gerade einen Blick auf den Baby-Paddington-Bären geworfen

HQ

In etwa einem Monat kommt der am meisten erwartete (und zweifellos beste) Film des Jahres 2024 in die Kinos. Paddington in Peru wird am 8. November in Großbritannien in die Kinos kommen und dann in den Wochen und Monaten der folgenden Wochen und Monate in anderen Märkten anlaufen, und da diese Zeit immer näher rückt, hat die Produktionsfirma Studiocanal gerade einen Blick auf das geworfen, was das Liebenswerteste sein könnte, was wir das ganze Jahr über gesehen haben.

Ein neuer Trailer ist eingetroffen, der uns einen Blick auf Baby Paddington Bear gewährt, und einfach gesagt, die infantile Version des Säugetieres mit dem roten Hut, dem blauen Mantel und der Marmelade liebt einfach absolut wunderbar.

Wir werden in ein paar Wochen mehr von Baby Paddington sehen, wenn Paddington in Peru kommt. Den neuesten Trailer zum Film könnt ihr euch unten ansehen.