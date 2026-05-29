Hoppers wird bereits nächste Woche auf Disney + debütieren

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In ein paar Wochen wird Pixar erneut die Kinos für einen Film übernehmen, von dem wir erwarten, dass er ziemlich gut abschneidet. Toy Story 5 wird weltweit in Kinos laufen, und da das Gesprächsthema sich auf die kommende Fortsetzung verlagert, möchte das Animations-Gigant nicht, dass Sie vergessen, dass es Anfang dieses Jahres auch einen weiteren Film veröffentlicht hat.

Obwohl es unglaublich gut bewertet wurde, war es aus kommerzieller Sicht bei weitem nicht so erfolgreich, mit etwas mehr als 371 Millionen Dollar. Wahrscheinlich ist es deshalb so, dass der reizende Hoppers kurz nach seiner Kinopremiere ins Disney+-Portfolio aufgenommen wird, wobei die Uraufführung am 6. März stattfindet.

Also ja, etwa drei Monate nachdem es erstmals für Fans in den Kinos gezeigt wurde, wird Hoppers auf Disney+ erscheinen, mit dem Streaming-Premierentermin für den 3. Juni. Ab diesem Datum können Sie sich beim Streamer anmelden und den Animationsfilm ansehen, der von einem jungen Mädchen handelt, das ihr Bewusstsein in einen robotischen Biber überträgt.

Falls du Hoppers noch nicht gesehen hast, schau dir unbedingt einen Trailer zum Film unten an und lies auch unsere spezielle Rezension.