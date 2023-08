Hooded Horse wird Overhype Studios' Menace

HQ

Wir wissen schon seit einiger Zeit, dass Overhype Studios, der Entwickler von Battle Brothers, gerade dabei ist, ein neues taktisches Rollenspiel namens Menace zu entwickeln. Wir wussten, dass dieses Spiel ein Sci-Fi-Strategieerlebnis sein wird und dass es die Spieler vor die Aufgabe stellen wird, Ordnung in die entlegensten Winkel des Weltraums zu bringen, aber jetzt, vor der Gamescom, wissen wir auch, wer dieses kommende Projekt veröffentlichen wird.

Hooded Horse wird das Spiel repräsentieren, wobei diese Ankündigung als das erste von zwei neuen Spielen gilt, die der Publisher während der Gamescom 2023 ankündigen wird. Wenn ihr also einen Blick auf das Spiel werfen wollt, könnt ihr am Stand von Hooded Horse in Halle 10.1 einen ersten Blick auf Menace werfen.

Was die Zusammenfassung des Spiels betrifft, so wird uns gesagt: "Führe in diesem brutalen taktischen RPG eine Streitmacht gegen zahlreiche Bedrohungen an. Die Spieler müssen ihre Loyalität wählen und von Planet zu Planet reisen, wobei sie Infanterie, Panzer und Mechs einsetzen, um Notrufe zu beantworten und sich an intensiven rundenbasierten Kämpfen zu beteiligen. Abgeschnitten von den Kernwelten kommt keine Hilfe, aber auch kein Versehen oder Konsequenzen."

Wann Menace tatsächlich auf den Markt kommt, wird das Spiel irgendwann im Jahr 2024 über Early Access auf dem PC debütieren.