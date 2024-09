Hood: Outlaws & Legends wird im Februar abgeschaltet

HQ

Wir sind am Ende der Fahnenstange für Hood: Outlaws & Legends. Der Multiplayer-Titel befindet sich in seiner Sunset-Ära und wird in den kommenden Monaten ganz eingestellt. Dies wurde in einem Steam-Blogbeitrag bestätigt, in dem uns mitgeteilt wurde, dass das Spiel nächsten Monat den physischen und digitalen Verkauf einstellen und dann im Februar vollständig offline gehen wird.

Die genauen Daten und das Kleingedruckte für diese Pläne lauten wie folgt:

16. Oktober 2024



Der digitale und physische Einzelhandel wird gestoppt



Spielern, die das Spiel 14 Tage vor dieser Ankündigung gekauft haben, werden Rückerstattungen bis zur Beendigung des Verkaufs angeboten



18. Februar 2025





Ende des Dienstes: Hood: Outlaws & Legends wird nicht mehr spielbar sein



Entwickler Sumo Digital fügt hinzu: "Dies war eine schwierige, aber notwendige Entscheidung, und wir verstehen, dass sie enttäuschend sein kann. Die Hood-Teams danken Ihnen zutiefst für Ihre Unterstützung und Ihr Engagement während dieses unglaublichen Abenteuers. Wir haben jeden Teil davon geschätzt und hoffen, dass Ihre Erinnerungen an Hood: Outlaws & Legends genauso geschätzt werden wie unsere."