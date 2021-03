Hood: Outlaws & Legends - Klassenfähigkeiten vom Mystic vorgestellt

You're watching Werben

Heute wurde die vierte und letzte Klasse für Hood: Outlaws & Legends vorgestellt, außerdem haben wir einen kurzen Einblick in die Ausdauermechanik des Spiels werfen dürfen. Spieler müssen ihre Angriffe, ähnlich wie in Soulslikes, davon abhängig machen, wie viel Energie sie noch zur Verfügung haben. Achtet ihr nicht auf eure verbleibende Kondition, findet ihr euch möglicherweise in einer Situation wieder, die der Gegner zu seinem Vorteil nutzt.

Ausdauer ist eine wichtige Säule in der Spielweise des Mystikers. Er kann die Regeneration seiner eigenen Energiereserven steigern und die seiner Feinde senken. Dazu setzt er Giftwolken ein, die euren Gegnern gleichzeitig die Sicht nehmen. Im Kampf nutzt diese Klasse einen Morgenstern, der auch auf mittlere Distanz zum Einsatz kommt. Die ultimative Fähigkeit des Mystikers heißt Instinkt und sie ermöglicht es euch, Feinde durch Wände hindurch zu erspähen. Außerdem heilt sie euch und eure nahen Teammitglieder bei Benutzung. Verschiedene Modifikatoren können diese Klasse als Unterstützer etablieren.