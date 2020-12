Hood: Outlaws and Legends: Release-Termin bekannt

You're watching Werben

Habt Ihr Lust auf Raubzüge in einem finsteren, gewalttätigen Mittelalter-Szenario? Dann solltet Ihr Euch den 10. Mai 2021 fett im Kalender markieren. Wie auf den Game Awards bekannt wurde, soll der Multiplayer-Titel Hood: Outlaws and Legends von Sumo Digital an eben diesem Tag erscheinen. Vorbesteller*innen dürfen bereits drei Tage früher loslegen. Das PvPvE-Actionspiel wird nach offiziellen Angaben für Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC veröffentlicht. Wer mehr über Hood: Outlaws and Legends erfahren möchte, kann sich zum Beispiel den neuen Trailer ansehen: