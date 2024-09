Honor verkleinert mit dem Magic V3 sein faltbares Sortiment weiter

HQ

Im Rahmen unserer fortlaufenden Quick Look Videoserie haben wir jetzt das neueste faltbare Smartphone von Honor in die Hände bekommen. Dieses Gerät, das als Magic V3 bekannt ist, misst im zusammengeklappten Zustand nur 9,2 mm, was einem Rückgang von 0,7 mm gegenüber dem letztjährigen Angebot und 3,7 mm weniger als beim Modell 2022 entspricht.

Das Magic V3 ist auch leichter, hat einen größeren Akku, einen leistungsstärkeren Chipsatz, breitere KI-Fähigkeiten und ein widerstandsfähigeres Design, das ein Scharnier umfasst, das 500.000 Entfaltungen verspricht, und eine Hülle, die IPX8-zertifiziert ist für diejenigen, die das Telefon in Tiefen von 2,5 Metern tauchen lassen möchten.

Um mehr über das Honor Magic V3 zu erfahren, schauen Sie sich unbedingt die neuesten Quick Look unten an, in der unser eigener Magnus eine Reihe von Fakten und Gedanken über das faltbare Smartphone teilt.