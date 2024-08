Honor of Kings Vorschau: Der Top-Anwärter auf die Goldmedaille für das beste mobile MOBA

HQ

In den letzten Wochen haben wir Honor of Kings getestet, ein MOBA, das mit allen Geschützen und einem klaren Ziel gelandet ist: den westlichen Markt zu erobern und die Dominanz von Giganten wie League of Legends herauszufordern. Diese Free-to-Play-Sensation, die seit ihrer Einführung im Jahr 2015 China im Sturm erobert hat, wurde von TiMi Studios entwickelt und von Tencent Games veröffentlicht und zielt nun darauf ab, ihren Erfolg in einem neuen Gebiet zu wiederholen. Hier finden Sie alles, was Sie wissen müssen.

Von Anfang an hat Honor of Kings meine Aufmerksamkeit durch seine Zugänglichkeit erregt. Im Gegensatz zu anderen, komplexeren MOBAs wurde dieser Titel entwickelt, um sowohl Anfängern als auch Genre-Veteranen ein benutzerfreundliches Erlebnis zu bieten. Die optimierte Benutzeroberfläche und die vereinfachte Mechanik ermöglichen es Ihnen, schnell auf Touren zu kommen, ohne sich durch ein Meer komplizierter Regeln kämpfen zu müssen.

Das Spiel behält die Essenz traditioneller MOBAs bei: Zwei Teams mit je fünf Spielern treten auf einer dreispurigen Karte gegeneinander an und zielen darauf ab, die feindliche Basis zu zerstören und gleichzeitig ihre eigene zu verteidigen. Honor of Kings führt jedoch einige Optimierungen ein, die es besser für das mobile Spielen geeignet machen. Die Matches, die in der Regel zwischen 15 und 20 Minuten dauern, sind prägnant und so konzipiert, dass sie zu kürzeren, zwangloseren Spielsitzungen passen, was sehr gut funktioniert, wenn Sie wie ich sind und Spiele bevorzugen, die sich nicht so lange hinziehen wie eine Dungeons & Dragons-Sitzung.

Die Liste in Honor of Kings ist umfangreich und vielfältig und umfasst über 80 Helden. Jeder Charakter ist von der reichen Mythologie und Kultur der chinesischen Mythologie und Kultur inspiriert, was dem Spiel im Vergleich zu anderen MOBAs eine einzigartige Note verleiht. Vom Samurai Musashi bis zum legendären Mulan verfügen die Helden nicht nur über optisch auffällige Designs, sondern bieten auch einzigartige Fähigkeiten, die das Gameplay verbessern.

Viele Charaktere erinnerten mich an die in League of Legends. Auch wenn einige Charaktere aus anderen MOBAs ähnlich zu sein scheinen, ermöglichen die Vielfalt und Tiefe ihrer Fähigkeiten den Spielern, Optionen zu finden, die zu ihrem Spielstil passen und eine kleine Abwechslung zu dem bieten, was sie gewohnt sind. Außerdem hilft die Vereinfachung der Fähigkeiten mit drei statt vier aktiven Fähigkeiten neuen Spielern, sich einzuarbeiten, ohne sich überfordert zu fühlen.

Auf technischer Ebene schneidet Honor of Kings auch auf mobilen Geräten der unteren Preisklasse gut ab. Und ich kann dafür bürgen: Wenn Sie wie ich zu den Leuten gehören, die ein Telefon haben, das eher ein Ziegelstein als ein schlankes Gerät ist, werden Sie nicht allzu viele Probleme haben, es auszuprobieren. Das Spiel bietet mehrere Grafikoptionen, um die visuelle Qualität basierend auf der Leistung Ihres Geräts anzupassen und in den meisten Fällen ein reibungsloses Erlebnis zu gewährleisten. Die Benutzeroberfläche ist intuitiv und die Touch-Steuerung reagiert gut, obwohl die Lokalisierung und einige Übersetzungsdetails für ein ausgefeilteres Erlebnis verbessert werden könnten.

Wie bei Free-to-Play-Spielen üblich, enthält Honor of Kings Mikrotransaktionen, die es Spielern ermöglichen, Charaktere, Skins und andere kosmetische Gegenstände zu kaufen. Obwohl dies ein zentraler Bestandteil des Geschäftsmodells ist, ist es erwähnenswert, dass das Spiel Möglichkeiten bietet, durch das Gameplay Spielwährung zu verdienen, was dazu beitragen kann, die Auswirkungen von In-App-Käufen auszugleichen.

Und das war's für heute: Honor of Kings entwickelt sich zu einem starken Konkurrenten auf dem Markt für mobile MOBAs. Sein zugängliches Design, kombiniert mit einem fesselnden Gameplay und einer soliden Liste von Charakteren, macht es zu einer attraktiven Option für diejenigen, die ein MOBA zur Hand suchen. Während es mit etablierten Titeln wie League of Legends konkurriert, könnten der Erfolg in China und der Fokus auf Zugänglichkeit der Schlüssel zum Erfolg im Westen sein. Wenn Sie auf der Suche nach einem MOBA sind, das sich für kürzere, zwanglosere Gaming-Sessions eignet, ist Honor of Kings ein Rohdiamant. Es ist definitiv eines der fünf besten MOBAs auf dem Handy, wenn Sie das von League of Legends auf dem PC populäre Format mögen und nach etwas Tragbarerem suchen.