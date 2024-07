Honor of Kings hat seit seiner weltweiten Einführung vor einem Monat mehr als 50 Millionen neue Spieler hinzugewonnen

HQ

Wenn Sie ein Gamer sind, der sich auf PC- und Konsolenplattformen konzentriert, wussten Sie wahrscheinlich nichts von Honor of Kings. Aber wenn Sie den globalen Gaming-Markt im Auge behalten haben, ist Ihnen wahrscheinlich nicht entgangen, dass Mobile Gaming einen neuen König auf dem Thron hat. Honor of Kings wurde am 20. Juni auf dem Weltmarkt (außerhalb Chinas, wo es bereits ein Hit war) eingeführt, und jetzt haben TiMi Studio und Level Infinite (Tencents Spiele-Publisher-Label) bekannt gegeben, dass sie in nur einem Monat 50 Millionen neue Spieler erreicht haben.

Was ist Honor of Kings ?

Honor of Kings ist ein Free-to-Play-Videospiel im MOBA-Stil für iOS und Android, das in seiner Spielstruktur League of Legends sehr ähnlich ist und derzeit eine Spielerbasis von 200 Millionen Spielern hat, von denen sich die Hälfte täglich einloggt. Es gibt kein Pay-to-Win, da sich Mikrotransaktionen auf Charakter-Skins und Skins konzentrieren und der Sieg durch Teamtaktik und Spielergeschick entschieden wird.

Neben einer farbenfrohen Welt und abwechslungsreichen Schlachtfeldern ist der Soundtrack des Spiels ein weiteres Highlight, mit Kompositionen von einigen der bekanntesten Namen in Film-Soundtracks, darunter Hans Zimmer (Gladiator), Joe Hisaishi (Spirited Away) und Howard Shore (Herr der Ringe), um nur einige zu nennen.

Belohnungen in Honor of Kings, um den Erfolg der weltweiten Markteinführung zu feiern

Um diesen historischen Erfolg zu feiern und als Dankeschön an alle Spieler können sich von heute bis zum 18. August alle Spieler einloggen und an Events teilnehmen, um tolle Belohnungen zu gewinnen. Und wenn Sie sich für die eSports-Szene interessieren, bereitet Honor of Kings das Midseason Invitational-Turnier vor, das vom 1. bis 4. August in Riad, Saudi-Arabien, mit einem Preispool von über 3 Millionen US-Dollar stattfinden wird.

Haben Sie Honor of Kings ausprobiert?