Honor enthüllt Deepfake-Erkennungssystem auf der IFA 2024

Mit dem Aufkommen der KI haben die Probleme, die sich daraus ergeben, einen wilden Ritt hinter sich, und Gegenmaßnahmen haben schmerzlich gefehlt, aber Honor hat nun eines der ersten voll funktionsfähigen Systeme zur Bekämpfung von KI-generierten Kämpfen und insbesondere Deepfakes entwickelt.

Honor führt aus: "Die On-Device-KI-Deepfake-Erkennung von HONOR stellt eine bahnbrechende Lösung dar, die entwickelt wurde, um Benutzer vor der immer häufiger auftretenden Bedrohung durch Deepfakes zu schützen. Dieses innovative Erkennungssystem verwendet fortschrittliche Algorithmen, um verschiedene Elemente akribisch zu analysieren, darunter synthetische Unvollkommenheiten auf Pixelebene, Border-Compositing-Artefakte, Kontinuität zwischen den Frames, Konsistenz in der Gesichts-zu-Ohr-Frisur und die Positionierung von synthetischen Spuren."

Leider ist es derzeit nur auf dem Gerät verfügbar und Teil der neuen AI Agent-Software-Suite von Honor. Das bedeutet aber auch, dass keine Daten, ob privat oder nicht, geteilt oder aus dem Gerät gesendet werden, und reduziert die Gegenmaßnahmen, die ergriffen werden können.

Es ist auch ein großer Sprung nach vorn für die IT-Sicherheit, da Deepfake so weit gestiegen ist, dass sogar in Regierungssystemen in einigen Ländern wie Südkorea Bilder von Mitarbeitern entfernt wurden, um das Problem zu bekämpfen.