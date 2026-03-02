Honor bringt einen 6,600-mAh-Akku in ihrem neuen faltbaren Handy auf den Markt

HQ

Während Honor den diesjährigen Mobile World Congress in Barcelona nutzte, um neue Batterietechnologie zu präsentieren – eine silizium-kohlenstoffbasierte Methode mit hoher Dichte, die über 7.000-mAh-Akkus ermöglicht – stellt sich die Frage, ob sie überhaupt nötig ist, da Honor es geschafft hat, den neuen Magic V6 mit einem 6,600-mAh-Akku auszustatten.

Trotz dessen und weil sie ein neues Scharnier haben, haben sie es geschafft, im Vergleich zum Magic V5 ein paar Atome abzukratzen, wobei die neue Version im entfalteten Modus nur 4 mm dick und im gefalteten Modus 8,75 mm dick ist. Das sind nur 1 mm/0,5 mm, aber dennoch Verbesserungen. Das Scharnier ist extrem robust, es ist mit 2,800 MegaPscal (MPa) bewertet, 600 mehr als das Oppo Find N5, und hat eine Bewertung von 500.000 Faltungen. Zum Vergleich: Die A-Säule in einem modernen Auto ist typischerweise mit einer Stärke von 1,200–1,500 MegaPascal für die wirklich guten Fahrzeuge bewertet, wobei nur wenige über 2,000 MPa hinausgehen.

Das Laden erfolgt mit 80 Watt kabelgebunden und 66 Watt drahtlos. Beide Bildschirme haben LTPO 2.0, wobei das Cover-Display 6,52" mit 2420x100p und der Hauptbildschirm eine satte 7,92" AMOLED mit 2352x2172p hat. Die Rechenleistung stammt von einer Snapdragon 8 Elite Gen5 CPU mit 16 GB Speicher und 512 GB Speicher und verfügt über ein dreifaches Kameramodul mit einer 64-MP-Hauptkamera.

Obwohl die Preise noch nicht offiziell sind, erwähnte Honor eine verbesserte Apple-Kompatibilität mit einer Dual-Sync-Funktion für Benachrichtigungen sowie die Möglichkeit, Benachrichtigungen auf einer Apple Watch anzuzeigen.