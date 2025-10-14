HQ

KI ist überall, und Smartphones sind da keine Ausnahme. Das neue 400 Pro von Honor behauptet stolz, die fortschrittlichsten KI-Tools zu enthalten, die jemals auf einem mobilen Gerät zu sehen waren. Was das eigentlich bedeutet, schauen wir uns das genauer an.

Der Honor 400 Pro kommt in einem bescheidenen, aber erfrischend sauberen weißen Karton an. Auf dem Deckel befindet sich der Name des Telefons in goldener Schrift, während auf der Rückseite ein Aufkleber mit Angaben zum Energieverbrauch und den allgemeinen Spezifikationen angebracht ist. Seriennummern und andere technische Informationen sind ordentlich auf der ansonsten leeren Endblende der Box verstaut. Im Inneren finden Sie das Telefon in Schutzpapier eingewickelt, ein USB-C-Kabel und die üblichen Schnellstart- und Garantiebroschüren.

Auf den ersten Blick sieht das 400 Pro wie ein Biest aus. Aber in der Hand fühlen sich seine 16 cm Länge und 7,6 cm Breite überraschend ergonomisch an, dank seiner schlanken Tiefe von unter 1 cm und seinem handlichen Gewicht von 205 g. Die Vorderseite wird von einem 6,7" Quad-Curved Display dominiert, das von klassischen Seitentasten und einem schlanken Metallgehäuse eingerahmt wird. Optisch fügt es sich in die heutigen Premium-Smartphones ein, bis man es umdreht. Hier wird es interessant: Ein von Sci-Fi inspiriertes dreieckiges Kamera-Array mit einem 200-MP-KI-Dreifachobjektivsystem, das auf einer eleganten Metallplatte montiert ist, hebt es sofort von der Masse ab.

Werbung:

In Bezug auf die Leistung sieht der 400 Pro nicht nur scharf aus, sondern ist auch darauf ausgelegt, zu liefern. Angetrieben von der Snapdragon 8 Gen 3 und gepaart mit einem Adreno 750 GPU bewältigt es anspruchsvolle Aufgaben und Spiele wie Delta Force und Destiny: Rising mit Leichtigkeit. Das Display mit einer Auflösung von 2800 x 1280 Quad-Curved bietet eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz, eine Spitzenhelligkeit von 5000 Nits, HDR-Unterstützung und lebendige Klarheit auch bei direkter Sonneneinstrahlung. Mit 12 GB RAM und großzügigen 512 GB Speicher haben Sie Platz für Apps, Spiele, Fotos und Videos, ohne dass eine ständige Bereinigung erforderlich ist.

All diese Leistung ist in einer überraschend robusten Hülle verpackt. Das 400 Pro hat sich die Fünf-Sterne-Zertifizierung Premium Performance von SGS für Drop und Crush Beständigkeit verdient, was bedeutet, dass es auch ohne Hülle oder Displayschutzfolie einen Schlag aushalten kann. Es ist außerdem IP68 und IP69 für Wasser- und Staubschutz. Theoretisch könnte man unter Wasser fotografieren, obwohl ich nicht empfehlen würde, es sich zur Gewohnheit zu machen.

Honor weiß genau, wie wichtig eine gute Kamera ist. Das Dreifach-Objektiv-Setup umfasst eine 200-MP-Ultra-Clear-AI-Hauptkamera (f/1.9, 1/1.4'', OIS), ein 50-MP-AI-Teleobjektiv (f/2.0, Sony IMX856-Sensor, OIS) und ein 12-MP-Ultraweitwinkel-/Makroobjektiv (f/2.2, FOV 112°). Von Makroaufnahmen bis hin zu weitläufigen Landschaften hält dieses Setup alles fest. Der massive 200-MP-Sensor sorgt dafür, dass selbst kleinste Details erhalten bleiben. Auf der Vorderseite liefert eine 50-MP-Selfie-Cam gestochen scharfe Ergebnisse, selbst bei schlechten Lichtverhältnissen oder Bewegungen. Und dank KI-Verbesserungen können auch Anfänger Aufnahmen auf Profi-Niveau machen. Die KI sorgt dafür, dass Motive in Bewegung scharf bleiben, verbessert die Zoomschärfe und erhöht die Helligkeit, ohne dass die Bilder künstlich wirken.

Werbung:

Die KI lässt auch nach dem Schuss ihre Muskeln spielen. Der Bearbeitungsplatz von Honor leiht sich bekannte Tricks von den Fotowerkzeugen von Google: Entfernen Sie unerwünschte Objekte, verwandeln Sie Motive in Sticker, erweitern Sie Bildränder, optimieren Sie Farben, verwischen Sie Hintergründe und generieren Sie sogar kurze Videos aus Fotos. Der Haken? Sie können die Videoausgabe nicht anpassen, es ist alles KI-gesteuert. Überraschenderweise verwandelten sich selbst banale Aufnahmen (wie ein Joghurtbecher und eine Figur) in natürlich aussehende Clips. Leider erfordert diese Funktion eine Internetverbindung und ist auf drei Anwendungen alle 30 Tage beschränkt. Zusätzliche Anwendungen kosten Geld, was sich angesichts des Preises des Telefons geizig anfühlt.

Aber die KI-Vorteile hören nicht vor der Kamera auf. Das 400 Pro integriert Google Lens für intelligente bildbasierte Suchen und Textextraktion. Es kann KI-generierte Betrugsvideos erkennen und davor warnen und sogar gesprochene Sprache in Echtzeit übersetzen – ein unschätzbares Werkzeug für Reisen und sprachübergreifende Kommunikation.

Honor MagicOS 9.0 (basierend auf Android 15 ) wird ausgeführt und verleiht400 Pro der Funktionalität mit flüssigen Animationen und Effekten eine besondere Note. Apps werden schnell gestartet und die Navigation fühlt sich flüssig an. Der Nachteil? Bei der Einrichtung bombardiert Sie MagicOS mit Berechtigungsaufforderungen und Nutzungstipps, bis Sie sich wie eine Spam-Website fühlen. Glücklicherweise können Sie es über die Einstellungen herunterdrehen, aber es ist eine deutliche Erinnerung daran, wie moderne Geräte mit Feature Creep überfordert sein können, insbesondere für Benutzer, die sich nostalgisch nach sauberem, serienmäßigem Android sehnen.

Das gesamte Paket wird von einem kräftigen 5300-mAh-Akku angetrieben, der angesichts der Größe des Telefons beeindruckend ist. Bei geringer Nutzung (Standby, gelegentliche Kamera, Spiele) kann es fast eine Woche halten. Bei starker Belastung ist mit eher zwei Tagen zu rechnen. Auch dann bleibt es angenehm warm, nie heiß. Dank seiner Silikon-Carbon-Struktur unterstützt der Akku das kabelgebundene Laden mit 100 W und ist mit dem richtigen Ladegerät in etwa 45 Minuten vollständig entsaftet. Auch das kabellose Laden ist mit einer Höchstleistung von 50 W kein Problem.

Fazit? Die Honor 400 Pro ist ein Kraftpaket. Es verarbeitet die neuesten Spiele und 4K-Videos mit Leichtigkeit, speichert eine Menge Inhalte und nimmt mit seinem 200-MP-Kamera-Array atemberaubende Fotos auf. Die anfängliche Skepsis gegenüber den KI-Funktionen verfliegt schnell, wenn man sieht, wie nützlich und kreativ sie sein können. Sicher, die kostenpflichtigen Extras und die Pop-up-Überlastung sind frustrierend, aber sobald Sie diese Macken gezähmt haben, haben Sie ein überzeugendes intelligentes Gerät, das für seinen Preis von 749 € ein solides Preis-Leistungs-Verhältnis bietet.