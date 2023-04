Honkai: Star Rail erreicht 10 Millionen Nutzer vor dem Start nächste Woche

HQ

Die meisten Spiele durchlaufen ihre gesamte Lebensdauer, ohne sich der 10-Millionen-Nutzer-Marke zu nähern, aber das ist bei HoYoverse's Honkai: Star Rail absolut nicht der Fall. Der Entwickler hat angekündigt, dass das kommende kostenlose Rollenspiel bereits 10 Millionen vorregistrierte Benutzer erreicht hat, was nicht verwunderlich ist.

Zum Vergleich: God of War: Ragnarök, einer der am meisten gefeierten Titel des Jahres 2022, brauchte etwa drei Monate, um den Meilenstein von 11 Millionen verkauften Exemplaren zu erreichen, so dass die Tatsache, dass Honkai: Star Rail bereits 10 Millionen Nutzer erreicht hat, bevor es am 26. April erscheint, zeigt, dass die Fans sehr gespannt auf dieses Rollenspiel sind.

Wenn das Spiel nächste Woche veröffentlicht wird, können Sie es auf PC und Handy spielen und sich sogar noch vorregistrieren, um Zugriff auf eine Reihe von Gegenständen zu erhalten, die Ihnen beim Start in den Titel helfen.