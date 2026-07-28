Honkai: Nexus Anima Hands-On-Vorschau: Ist ein Gacha-Spiel und ein Monster-Kämpfer eine perfekte Mischung?

HQ

Kleine Monster zu fangen und mit ihnen zu kämpfen wurde natürlich durch eine Serie mit einer gelben Maus als Maskottchen sehr beliebt, aber natürlich gibt es auch andere, die es ausprobiert haben. Einige waren erfolgreicher, wie Palworld, während andere nicht ganz so erfolgreich waren, wie Temtem. Jetzt ist miHoYo an der Reihe, es auszuprobieren, da sie versuchen, ihre Honkai-Reihe in eine etwas andere Richtung zu lenken, und wir hatten die Gelegenheit, das Spiel in einer geschlossenen Beta auszuprobieren.

Das betreffende Spiel ist Honkai: Nexus Anima, das im selben Multiversum wie die vorherigen Spiele (Honkai Impact 3rd und Honkai: Star Rail ) spielt. Sie sind daher lose miteinander verbunden, aber man muss keines der anderen Spiele gespielt haben, um dieses zu verstehen. Allerdings tauchen Charaktere aus den beiden vorherigen Spielen – wie Blade aus Star Rail und Otto aus Impact 3rd – hier auf. Ich werde natürlich nicht verraten, warum sie und andere hier vorgestellt werden, aber sie spielen natürlich eine bedeutende Rolle im Spiel. Es scheint jedoch, dass sich die Entwickler etwas mehr auf Blade konzentrieren, da er in einem Großteil des Pressematerials eine prominente Rolle spielt.

Honkai wagt sich in die Welt der Monsterfangspiele und tut genug, um sich von anderen Spielen des Genres abzuheben.

Von Anfang an ist Honkais DNA sehr klar, und wenn du eines der anderen Spiele gespielt hast, wirst du das Gameplay sofort erkennen. Es ist die gleiche Art von "Lauf zu diesem Stern auf der Karte, um das Nächste zu tun"-Setting, der gleiche Dialog mit den Charakteren, ein ähnlicher visueller Stil und eine neue, aber vertraute Umgebung. Die verschiedenen Monster, bekannt als Anima, verleihen dem Spiel natürlich ein niedlicheres Flair als je zuvor, aber wie zu erwarten, ist dies nicht My Little Pony – Horror und albtraumhafte Szenen tauchen ziemlich schnell auf. Obwohl es auf den ersten Blick vielleicht kinderfreundlicher wirkt, würde ich nicht empfehlen, ein fünfjähriges Kind einzuladen, es zu spielen. Apropos: Von Anfang an haben wir die Möglichkeit, Attributpunkte auf die Intelligenz, Charisma und Stärke unseres Avatars zu vergeben. Im Beta-Test war es möglich, zwischen drei verschiedenen vorgegebenen Persönlichkeitstypen zu wählen. Dazu gehörte Böses Genie, das acht (von maximal zehn) Intelligenz und zwei in den anderen beiden Eigenschaften hat. Je nachdem, wo die Punkte deines Charakters verteilt werden, findest du manche Herausforderungen leichter und andere schwerer zu meistern, und die besten Antworten in einem Gespräch sind nicht immer verfügbar. Außerdem haben manche Gespräche eine Kriterien für erfüllte Bedingungen, was bedeutet, dass sich die Charaktere an die getroffenen Entscheidungen erinnern. Allerdings bin ich noch nicht weit genug im Spiel, um zu sehen, wie sehr das die Geschichte tatsächlich beeinflussen wird. Ansonsten ist Nexus Anima genau das, was man in Sachen Dialog erwartet: eine ordentliche Menge Text. Sie sparen bei den Tastendrücken beim Schreiben dieser Skripte sicherlich nicht. Dann liegt es an dir, ob du wirklich jeden einzelnen Satz lesen willst, um das Beste aus dem Spiel herauszuholen, oder ob du lieber den Großteil davon überspringen willst, um weiterzuspielen und zu kämpfen.

Werbung:

Einige Charaktere tauchen auch in anderen Honkai-Spielen auf. Blade ist einer davon.

Schlachten, ja. Was wäre so ein Spiel ohne Kämpfe? Im Gegensatz zu Pokémon ist dies nicht rundenbasiert, bei dem du den Angriff jedes Monsters wählen kannst; Stattdessen sind es Auto-Kämpfe, bei denen der Fokus auf Teambuilding liegt. Alle Anima haben auch ihre eigenen Typen (denken Sie an Gras, Wasser, Feuer und so weiter, wie bei Pokémon), die gegen andere Typen stark und schwach sind. Dazu gehören Schönheit, Hass, Erinnerung und Realität. Wenn du mehrere Monster desselben Typs auf dem Schlachtfeld platzierst, erhält das einen Buff. Die Monster haben ihre bevorzugten Positionen auf dem Feld; Anima mit Fernangriffen sind natürlich am besten am weitesten vom Gegner entfernt, während Monster mit Schildeffekten, die als Panzer wirken, natürlich vorne sein sollten, um die Schläge des Gegners abzufangen. Das Einzige, was du während der Kämpfe kontrollieren kannst, ist, wenn die Spezialfähigkeiten deiner Gefährten eingesetzt werden, sobald ihre Anzeigen voll sind. Das sind menschliche Charaktere, die dir entweder durch die Geschichte helfen oder die du über das Gacha-System des Spiels gezeichnet hast. Nun, ohne Gacha wäre es kein miHoYo-Spiel. Das ist natürlich umstritten – man muss (mit Ingame-Währung oder echtem Geld) zahlen, um eine Chance auf einen bestimmten Charakter zu bekommen –, aber ich denke, die meisten Spieler, die sich für Honkai: Nexus Anima interessieren, sind bereits auf diese Art von System vorbereitet. Stattdessen denke ich, dass der größte Streitpunkt das Auto-Battle-System selbst sein wird.

Anima sind sehr niedlich, aber einige bergen dunklere Geheimnisse.

Sobald die Kämpfe gegen wilde Anima vorbei sind, bekommst du die Chance, sie zu fangen, indem du die Version eines Pokéballs wirfst. Wie in dieser Spielreihe gibt es bessere Werkzeuge, die dir eine größere Chance geben, das Monster zu fangen, als das aus dem vorherigen Level. In Kämpfen gegen andere Charaktere, wie in der Geschichte, wählt der Gegner eine Gruppe von Monstern aus, von denen einige spezielle Buffs haben, die exklusiv für diesen Kampf gelten. Dadurch wirken die Kämpfe abwechslungsreich und du musst sorgfältig planen, bevor du dein Team ausschickst, um deinen Gegner in den Auto-Battles bestmöglich zu kontern.

Werbung:

Wenn ich die Geschichte kurz zusammenfassen müsste, ist die Hauptfigur nicht besonders beliebt. Denn vor 214 Jahren gelang es ihnen, das Ende der Welt im apokalyptischen Ereignis namens The Sundering herbeizuführen. Dies teilte die Welt in 81 verschiedene Dimensionen, die jeweils von einem Souverän regiert werden. Drei von ihnen haben es inzwischen geschafft, das Versteck zu finden, in dem die Hauptfigur eingesperrt war, und würden es vorziehen, wenn man nie wieder einen Sonnenaufgang sieht. Im echten Honkai-Stil leidet unser Charakter an Amnesie und nachdem wir diesem Attentatsversuch entkommen sind, landen wir in der Stadt Iia – die als Hauptschauplatz des Spiels dient – um herauszufinden, warum wir die ganze Welt zerstört haben, wer unsere Freunde wirklich sind und ob Anima wirklich nur kleine, niedliche Kreaturen sind.

Es geht um Auto-Kämpfe, und man kann die Angriffe der Monster nicht kontrollieren.

Honkai: Nexus Anima bietet ein Monster-Sammelspiel, das in einer Gacha-ähnlichen Welt spielt und das übliche textlastige Skript von miHoYo verwendet. Ich bin mir nicht sicher, was ich von der Auto-Battle-Funktion des Spiels halten soll, aber ich bin sicher, dass ich ein klareres Bild haben werde, wenn es Zeit für eine Rezension in Zukunft ist. Bislang hat das Spiel – das sowohl für PC als auch für Mobile erscheint – noch kein bestätigtes Veröffentlichungsdatum, aber sobald es angekündigt ist, berichten wir natürlich hier darüber.