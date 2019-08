Honigsüßer Mehrspielermodus für Bee Simulator enthüllt

Bienen sind für unseren Planeten wichtiger, als die meisten Menschen und deshalb sind wir ein großer Freund vom polnischen Bee Simulator, mit dem Entwickler Varsav Game Studio das Insekt auf einzigartige Weise beleuchtet. Wie der Name schon sagt, werden wir in den Körper einer Biene versetzt und mit den alltäglichen Aufgaben des kleinen Tiers betreut. Auf der Gamescom gab es neues Videomaterial zu sehen, demonstriert wurden kooperative und kompetitive Multiplayer-Optionen für bis zu vier Spieler. Neben dem Bestäuben von Blumen müssen die fliegenden Insekten ihr Bienenstöcke verteidigen und klar kommunizieren, was als Nächstes getan werden muss. Der 14. November ist das Erscheinungsdatum von Bee Simulator auf PC, PS4, Switch und Xbox One.

You watching Werben