Feuer in Hongkong: Die Zahl der Todesopfer in Wohntürmen steigt auf 128, Rettungsmaßnahmen "fast abgeschlossen"

HQ

Die Behörden in Hongkong teilten am Freitag mit, dass die Zahl der Todesopfer durch das gewaltige Feuer, das einen Wohnkomplex in Tai Po verwüstete, auf 128 gestiegen ist, da die Feuerwehrleute die Rettungsmaßnahmen beendeten und rund 200 Menschen noch nicht aufgefunden wurden.

Beamte bestätigten, dass 108 Leichen aus dem Wohngebiet Wang Fuk Court geborgen wurden, während 16 weitere in stark beschädigten Bereichen verblieben, die die Teams aufgrund extremer Hitze bisher nicht erreichen konnten. Vier weitere Opfer starben im Krankenhaus. Weitere 79 Personen, darunter 11 Feuerwehrleute, wurden verletzt.

Keine Feueralarme ausgelöst

Feuerwehrchef Andy Yeung bestätigte, dass in keinem der acht Türme ein Feueralarm ausgelöst wurde. "Wir werden Durchsetzungsmaßnahmen gegen die verantwortlichen Auftragnehmer ergreifen", sagte er und fügte hinzu, dass enge Korridore und überfüllte Einheiten die Suche erschwerten. Die Temperaturen in Teilen des Gebäudes blieben über 200 °C, was den vollständigen Eintritt verzögerte.

Das Feuer, das am Mittwochnachmittag begann, breitete sich rasch im Komplex aus, in dem mehr als 4.600 Bewohner leben, da Bambusgerüste, grünes Netz und hochentzündliches Styropor, das in Aufzugsfenstern installiert waren, das Feuer anheizten. Sicherheitssekretär Chris Tang sagte, die Ermittler gingen davon aus, dass das Feuer in den unteren Stockwerken des Wang Cheong-Turms begann, vom Netz zum Schaumstoff und dann in das Gebäude überging. Starke Winde und herabfallende Trümmer beschleunigten die Ausbreitung.

Vor schlechten Praktiken gewarnt

Das Arbeitsministerium teilte mit, dass der Bauunternehmer im vergangenen Jahr wiederholt vor mangelnden Brandschutzmaßnahmen gewarnt worden sei, obwohl die Inspektoren zuvor das gesamte Brandrisiko als gering eingestuft hatten.

Während des Freitags kamen Familien in ein Gemeindezentrum in der Nähe des Anwesens, um die Opfer zu identifizieren. Viele sagten, sie könnten immer noch keine Informationen über vermisste Angehörige erhalten. "Ich möchte nur wissen, ob meine Eltern leben oder tot sind", sagte ein Bewohner, Herr Lau. "Wenn sie gestorben sind, will ich einfach aufhören, mir Sorgen zu machen."

Untersuchung der Brandursache

Ausländische Konsulate unterstützen bei der Identifizierung. Eine von der Crowd gestützte Web-App, die vermisste Bewohner dokumentiert, zeigt Dutzende detaillierter Berichte, darunter abschließende Nachrichten, die von Treppenhäusern und Wohnungen gesendet wurden, während sich das Feuer ausbreitete.

Polizei und Antikorruptionsbehörden untersuchen die Brandursache, und drei Personen einer Baufirma, die an der Renovierung des Gebäudes beteiligt ist, wurden festgenommen. Der Vorfall hat die Forderungen nach strengeren Vorschriften für feuerfeste Baumaterialien verstärkt. Rettungsteams sagen, das Feuer sei nun gelöscht, aber ein vollständiger forensischer Zugang könnte Wochen dauern, während das Gebäude abkühlt.