Hongkong ordnet eine richtergeleitete Untersuchung an, nachdem ein Feuer 156 Menschen getötet hat

Der Führer Hongkongs kündigte am Dienstag an, dass ein von Richtern geleitetes Komitee das tödlichste Feuer der Stadt seit Jahrzehnten untersuchen wird, bei dem mindestens 156 Menschen im Wohnkomplex Wang Fuk Court ums Leben kamen. Der Ausschuss wird außerdem die Aufsicht über Gebäuderenovierungen überprüfen, die möglicherweise zur Katastrophe beigetragen hat.

Die Polizei hat Personen festgenommen

Die Polizei hat 15 Personen wegen Verdachts auf fahrlässige Tötung und 12 im Zusammenhang mit einer damit verbundenen Korruptionsermittlung festgenommen. Die Behörden haben auf mangelhafte Kunststoffgitter und Schaumstoffdämmung bei Renovierungen als Faktoren hingewiesen, die das Feuer anheizten, das sich rasch auf sieben der acht Türme des Anwesens ausbreitete. Etwa 30 Bewohner werden weiterhin vermisst.

Die Ermittler haben die Durchsuchungen fast abgeschlossen

Die Ermittler haben die Durchsuchungen der beschädigten Türme fast abgeschlossen und finden Opfer, die in Treppenhäusern und auf Dächern eingeschlossen sind. Tausende von Bewohnern wurden in provisorische Unterkünfte umgesiedelt, und Gedenkfeiern finden sowohl lokal als auch im Ausland statt. Beamte sagten, die verbleibende Suche könne Wochen dauern.

Der Chief Executive warnte davor, die Tragödie zu politisieren

Geschäftsführer John Lee warnte davor, die Tragödie zu politisieren, und sagte, jeder, der sie ausnutzt, werde bestraft werden. Menschenrechtsgruppen haben die Behörden dafür kritisiert, Einzelpersonen festzunehmen, die Fragen aufgeworfen hatten, und sagen, solche Maßnahmen unterdrücken die Rechenschaftspflicht.