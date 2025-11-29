Hongkong geht nach einem tödlichen Wohnungsbrand in drei Tage Trauer

HQ

Hongkong begann am Samstag eine dreitägige Trauerzeit nach dem Wohnungsbrand, bei dem mindestens 128 Menschen ums Leben kamen und Hunderte vermisst wurden – eine der schlimmsten Katastrophen der Stadt seit Jahrzehnten.

Drei Minuten Stille vor dem Regierungshauptquartier, wo chinesische und Hongkonger Flaggen auf Halbmast wehten. Bewohner legten Blumen in der Nähe des Wang Fuk Court nieder, dem Wohnkomplex, der Anfang dieser Woche mehr als 40 Stunden brannte.

Behörden sagen, dass etwa 200 Personen weiterhin vermisst werden, wobei 89 Leichen noch unbekannt sind. Familien ziehen zwischen Krankenhäusern und Identifikationszentren auf der Suche nach Angehörigen. Notunterkünfte beherbergen Hunderte, die gezwungen waren, ihre Häuser zu verlassen.

Die Unabhängige Kommission gegen Korruption nahm am Freitag acht Personen fest, darunter Berater und Gerüst-Subunternehmer, im Rahmen einer sich ausweitenden Untersuchung. Die Polizei hatte zuvor drei Männer wegen Schaumstoffverpackungen, die am Tatort zurückgelassen wurden, festgenommen.