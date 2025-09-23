Hongkong bereitet sich auf den weltgrößten Taifun des Jahres vor

HQ

Heute haben wir die Nachricht erhalten, dass der Supertaifun Ragasa die Philippinen und Taiwan getroffen hat. Jetzt erhalten wir die Nachricht, dass Hongkong fast vollständig stillgelegt wurde, da der Supertaifun Ragasa, der stärkste Sturm des Jahres, sich der Region nähert. Schulen, Geschäfte und Transportdienste wurden eingestellt, während Supermärkte von den Bewohnern geräumt wurden, die sich auf tagelange Innenräume vorbereiteten. Die Behörden in Südchina ordneten Massenevakuierungen an und eröffneten Notunterkünfte, als sich die Küstenprovinzen auf zerstörerische Winde und den steigenden Meeresspiegel vorbereiteten. Das Hong Kong Observatory warnte vor Sturmfluten, die mit früheren verheerenden Taifunen vergleichbar sind, und forderte die Bewohner auf, sofortige Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. Auch die Nachbarstaaten Macau und Taiwan sind mit schweren Störungen konfrontiert, da der Zyklon seinen Weg durch die Region fortsetzt. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich über den folgenden Link tun. Go!