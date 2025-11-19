Honeycombs neuer Echo Aviation Controller sieht wild aus

HQ

Honeycomb Aeronautical liefert weiterhin geldbeutelfreundliche Controller für angehende Piloten heraus – und mit dem Echo Aviation Controller haben sie sich wirklich auf das lockere Publikum konzentriert. Der wirklich clevere Controller sieht aus wie nichts anderes auf dem Markt und kombiniert ein traditionelles Gamepad mit allerlei flugsimulatorspezifischen Schaltern und Hebeln.

Honeycomb hat es irgendwie geschafft, alle möglichen Steuerungen zum Trimmen der Motoren, zur Steuerung des Gaspedals oder zur Feinabstimmung anderer Cockpitsysteme einzubauen. Verrückt? Absolut. Aber gleichzeitig fällt es schwer, nicht neugierig zu werden, es auszuprobieren.

Der Echo Aviation kann per USB-C oder über den mitgelieferten kabellosen Dongle an einen PC angeschlossen werden. Und natürlich wird Echo Aviation alle beliebten Spiele wie Microsoft Flight Simulator unterstützen und scheint sich an diejenigen zu richten, die ein authentischeres Erlebnis wünschen – ohne in eine Sammlung von Yokes, Quadranten oder Pedalen investieren zu müssen.

Der Echo Aviation Controller wird im Dezember eingeführt und kostet 150 Dollar. Das wirkt auf jeden Fall ziemlich vernünftig und wird das Erlebnis zweifellos über das hinausgehen, was man von einem herkömmlichen Controller bekommen kann.

Verleitete?