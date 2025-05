Honda trennt sich von Team Liquid nach unsensiblem Social-Media-Post

HQ

Wir kennen sie zwar als Team Liquid, aber technisch gesehen lautet der vollständige Name der Organisation Team Liquid Honda, da der japanische Autohersteller seit Jahren Titelsponsor des Teams ist. Das ist jedoch nicht mehr der Fall. Die beiden haben sich getrennt, nachdem einer der Spieler von Team Liquid einen unsensiblen Social-Media-Post gepostet hat, der anscheinend als Auslöser diente, um Honda einen Grund zu geben, sein Engagement für die Organisation zu beenden.

Für diejenigen, die es nicht wissen: Vor kurzem veröffentlichte der Rainbow Six -Spieler Lucas "DiasLucasBr" Dias einen Social-Media-Beitrag, der sich an die japanische Mannschaft CAG Osaka richtete, in dem er erwähnte, dass die Mannschaft in einem Turnier "explodiert" sei und die Aussage mit einem Bombenexplosion-GIF begleitete. Unnötig zu erwähnen, dass dies der japanischen Community nicht gefallen hat, die den Beitrag als unsensibel empfand, auch wenn Team Liquid anmerkt, dass "es keine böswillige Absicht gab, nur eine sehr schwerwiegende Fehleinschätzung und Bewusstseinsfehler".

Diese ganze Situation hat dazu geführt, dass Team Liquid eine vollständige Erklärung veröffentlicht hat, in der es erklärt: "Wir stellen an uns und unsere Spieler einen hohen professionellen Standard, und Lucas' Tweet blieb hinter diesem Standard zurück. Das spiegelt nicht wider, wer wir als Menschen und als Organisation sind, und es sollte Lucas in der öffentlichen Wahrnehmung nicht als Individuum definieren. Wir glauben, dass Menschen, die bereit sind, aus ihren Fehlern zu lernen, die Möglichkeit verdienen, sich zu verbessern, und wir sind bestrebt, Lucas die notwendige Ausbildung zu bieten, um als Person zu wachsen. Ein ehrlicher Fehler sollte nicht das Ende der Karriere eines Menschen bedeuten.

"Den Spielern von CAG Osaka möchten wir uns aufrichtig für die Beleidigungen entschuldigen, die sie empfunden haben. Wir danken Ihnen für den herzlichen Dialog, Ihr Verständnis und Ihren anmutigen Umgang mit der Situation."

Obwohl Team Liquid beabsichtigt, obligatorische Schulungs- und Disziplinschulungen für seine Spieler durchzuführen, Disziplinarmaßnahmen gegen Dias zu verhängen und sogar das gesamte Rainbow Six -Team seine Gewinne für wohltätige Zwecke einzusetzen, ist der Schaden angerichtet, da Honda dies als Motivation genutzt hat, um sein Engagement für Team Liquid aufzugeben. Die Organisation erklärt:

"Aufgrund der Kontroverse, die durch diesen Vorfall ausgelöst wurde, hat unser Automobilpartner Honda Motors die Entscheidung getroffen, unsere Partnerschaft nicht zu verlängern. Obwohl wir dieses Ergebnis bedauern, verstehen und respektieren wir die Entscheidung und danken Honda Motors dafür, dass sie seit 6 Jahren ein guter Partner sind."