Honda Saloon ist das Cyberpunk-Auto, das wir brauchen

HQ

Honda Saloon ist eines der Konzeptfahrzeuge, die Honda auf der CES 2024 gezeigt werden.

Das Design ist atemberaubend für jeden, der Bladerunner und alles, was nach Cyberpunk aussieht, mag. Es mag sportlich sein, aber eine überraschende Menge an technischen Details in Bezug auf das mechanische Layout, die Software-Plattform und die Art von potenziellen Käufern, die sie ansprechen, deuten darauf hin, dass dieses Auto eines Tages tatsächlich die echte Straße sehen könnte.

Wir wollen nur einen. Eine ganze Menge.

Honda

Honda