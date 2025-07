Honda hat ein funktionierendes Motorrad entwickelt, das auf Koraidon aus Pokémon Karmesin basiert

HQ

Die legendären Pokémon in Pokémon Scarlet/Violet gehören zu den ungewöhnlichsten, die wir je gesehen haben, denn beide sind so gestaltet, dass sie ein wenig an Motorräder erinnern. Zugegeben, das ist bis zu einem gewissen Grad falsch, denn Miraidon soll Koraidon ähneln, wobei letzterer die rot-blaue Kreatur ist, die als Bewegungswerkzeug fungiert, aber auch der legendäre Drache in den Abenteuern.

Bei einem so skurrilen Design ist es nur natürlich, dass ein Koraidon-Motorrad hergestellt wird, oder? Honda und The Pokémon Company glauben daran und haben sich deshalb zusammengetan, um ein "Mobilitätskonzept der Zukunft" zu entwickeln, das dem Taschenmonster nachempfunden ist.

Es handelt sich um eine fast lebensgroße Darstellung des Pokémon, das an diesem Wochenende in Japan auf dem Suzuka 8 Hours Endurance Road Race ausgestellt wird. Es wird nicht am Rennen teilnehmen, für alle, die sich fragen, sondern einfach in einem Showrun auftreten, der vor dem Hauptereignis als Teil der Zeremonie vor dem Rennen stattfindet. Trotzdem ist es vielleicht die beste Darstellung dessen, wie Koraidon in der realen Welt aussehen würde, wenn Taschenmonster nicht tatsächlich fiktive Schöpfungen wären.

Wie dieses Projekt zustande kam, erklärt Honda:

Werbung:

"Das Honda Koraidon-Projekt begann mit der Idee, dass Honda einen Koraidon kreieren könnte, der einzigartig für Honda ist, basierend auf dem Engagement für Monozukuri (die Kunst der Herstellung), die vom Toyota Miraidon weitergegeben wird. Das Projekt besteht aus etwa 40 Ingenieuren, die aus den Geschäftsbereichen Motorrad und Power Products sowie der Innovative Research Excellence rekrutiert wurden und Interesse an diesem Projekt gezeigt haben. Unter dem Motto "Honda's Devotion Makes Children's Dreams Come True" wandte das Team die Designphilosophie und Simulationstechnologie an, die das Motorradgeschäft von Honda im Laufe der Jahre kultiviert hat."